Lazio laat Juventus zweten voor plek in bekerfinale, Milik is bevrijder met goal vlak na invalbeurt

Lazio heeft bijna kunnen stunten in zijn terugmatch van de halve finales tegen Juventus. Juve leek na de 2-0-zege uit de heenmatch gewonnen spel te hebben, maar door twee goals van de Argentijnse spits Valentin Castellanos, beide op assist van Luis Alberto, werd het kort na de rust ook 2-0 in Rome.



Lazio ging op zoek naar een 3e goal, die de club richting het walhalla zou sturen. Maar het doelpunt viel aan de overkant. Arkadiusz Milik stond nog maar net op het veld of hij stond al op de goeie plek voor de 2-1.



Juventus ligt zo op koers voor een 15e bekerzege, waarmee het nog steviger recordhouder zou worden. Woensdag weten we of Atalanta dan wel Fiorentina de tegenstander wordt in de finale.