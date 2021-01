"Antwerp moet nieuwe keeper halen, Leko heeft ploeg met probleem opgezadeld"

"Beiranvand is zo gretig en wild dat hij in de fout gaat"

"Beiranvand is zo gretig en wild dat hij in de fout gaat. Hij begrijpt het allemaal niet zo goed."

"Tegen Club ging Beiranvand al eens als een gek naar Diatta. Dat deed hij zondag ook 2 keer tegen KV Mechelen, als een gek hollen naar de man in balbezit. Daardoor zette Beiranvand zichzelf in een kansloze positie, met 2 tegengoals als gevolg."

"Vercauteren en Antwerp hebben de pech dat Butez lang out is. Maar na wat we zondag hebben gezien van Beiranvand, denk ik dat Antwerp zal investeren in een nieuwe doelman", zegt Wim De Coninck in De Tribune.

Bekijk de 3 tegengoals van Beiranvand tegen KV Mechelen

"Idee van Anderlecht-shirtje kwam niet van Lamkel Zé zelf"

Een ander zorgenkind bij Antwerp is Lamkel Zé. Vorige week provoceerde hij door in een Anderlecht-shirt op te dagen.

"De begeleiding van Lamkel Zé is niet goed. Zijn entourage zal hem altijd verkeerd zeggen hoe hij zich moet gedragen, want ik denk niet dat het zijn idee was om met dat shirtje van Anderlecht aan te komen op Antwerp", zegt De Coninck.

"Frank Vercauteren zal hem misschien nog 1 kans geven. Bij het kleinste voetje dat Lamkel Zé dan misplaatst, zal het gedaan zijn met hem. Hij zal echt een omslag moeten maken, maar ik vrees dat hij dat niet kan."

"Bij Antwerp zijn ze wel bang dat Lamkel Zé elders plots zal ontbolsteren en zich professioneel zal gedragen. Daardoor hoopt Antwerp dat het redelijk wat geld kan krijgen voor Lamkel Zé en dat er belangstelling is voor hem."

"Panathinaikos, waar Bölöni nu trainer is, was geïnteresseerd. Bölöni heeft het altijd wel redelijk kunnen vinden met Lamkel Zé."

Bart Lagae is up-to-date over die Griekse belangstelling voor Lamkel Zé: "Van een collega uit Griekenland heb ik gehoord dat die interesse van Panathinaikos er niet meer is, want die beelden in zijn Anderlecht-shirt zijn de wereld rond gegaan. Zelfs voor Griekenland was die frats van Lamkel Zé een paar stapjes te ver."