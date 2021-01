Wout van Aert rijdt zaterdag in Mol, daarna een kleine week naar Spanje

Vandaag kroonde Wout van Aert zich als topfavoriet in Meulebeke opnieuw tot de beste vaderlandse veldrijder. En dat na de geboorte van zijn zoontje deze week, wat hem zijn nachtrust kostte.

De kersverse vader heeft zijn planning voor de volgende dagen nog eens opnieuw bekeken. Zo staat nu ook de Zilvermeercross in Mol komende zaterdag in zijn agenda.

"Ik train eerst nog enkele dagen thuis. Daar zullen wat langere trainingen bij zijn met het oog op het WK eind januari in Oostende", zegt Van Aert.

"Zaterdag voeg ik de Zilvermeercross toe aan mijn programma. Ook al heb ik dit seizoen al een aantal veldritten afgewerkt, een specifiek zandparcours zat er nog niet bij. De cross in Mol matcht perfect met de stage die ik erna inlas."

"Op zaterdagavond, meteen na de cross in Mol, vertrek ik naar Spanje en zal ik aansluiten bij de rest van de ploeg (Jumbo-Visma, red)."

"Die stage is een must. Het is de eerste van het seizoen met de voltallige ploeg. Daar moet ik bij zijn voor de fotosessies, de planning en dergelijke. Het wordt een korte trip, want vrijdag keer ik terug naar huis."

Zaterdag 23 januari vindt de Flandriencross in Hamme plaats, zondag volgt de slotmanche van de Wereldbeker, waar Van Aert zijn leidersplaats wil verdedigen.