Kersvers papa Wout van Aert zwoegt naar 4e driekleur, Toon Aerts vicekampioen

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zijn favorietenrol waargemaakt op het Belgisch kampioenschap in veldrijden. Na twee rondes beukte hij zijn laatste tegenstanders uit het wiel. Toon Aerts klopte Michael Vanthourenhout in de strijd om de eerste ereplaats.

Van Aert solo, Vanthourenhout en Iserbyt hebben pech

Bij zijn eerste cross als papa startte Wout van Aert meteen als topfavoriet voor de Belgische veldrittitel. De renner van Jumbo-Visma begon goed aan de wedstrijd, maar zorgde al meteen voor hét kantelmoment in de eerste ronde. Op een stukje bergop zette Van Aert de voet aan de grond. Achter hem haakten de fietsen in elkaar, Vanthourenhout en Iserbyt waren de grootste slachtoffers. De Europese kampioen werd al snel op meer dan een minuut gezet en gaf op. Titelverdediger Sweeck kon Van Aert het langst volgen, maar na twee rondes voelde ook hij de benen vollopen. Sweeck kreeg gezelschap van Aerts. Het duo bundelde de krachten, maar kwam niet dichterbij Van Aert. Pechvogel Vanthourenhout was intussen bezig aan een ijzersterke inhaalrace en kwam zowaar aansluiten bij ploegmaat Sweeck en Aerts. Aerts voelde de bui al hangen en anticipeerde op het ploegenspel. Met een scherpe versnelling loste hij Sweeck, enkel Vanthourenhout volgde. Het tweetal naderde niet meer op Van Aert, maar verloor ook geen terrein. Na een foutje van Vanthourenhout was zijn veer helemaal gebroken. Hij moest Aerts laten gaan en zou de bronzen medaille mee naar huis nemen. Aerts werd tweede, na winnaar Van Aert.

Iserbyt en Vanthourenhout verliezen flink wat tijd door oponthoud in de eerste ronde

Van Aert schudt Sweeck van zich af

Emotionele Van Aert bedankt zijn vrouw na zijn zege: "Merci, Sarah!"

"Voor de koers wou ik het eigenlijk niet zeggen: ik heb 6 nachten amper geslapen. In de mobilhome was het niet comfortabel slapen, maar veel maakt het niet uit als je op een wolk leeft." "Daarom wil ik de zege opdragen aan mijn zoon. En aan Sarah natuurlijk. Merci voor de voorbije 9 maanden, Sarah" "In het begin voelde ik me goed. Ik kon snel een kloof slaan, maar ik beschikte niet over de energie om die fel uit te diepen. Halfweg zat ik à bloc."

Aerts: "Had toch graag in de plaats gezeten van Sweeck in de beginfase"

Vanthourenhout: "De cross was al voorbij na 2 minuten"

Sweeck: "Had geen zicht op wat er gebeurde in het begin"

Rituitslag BK veldrijden Rituitslag BK veldrijden naam resultaat 1 Wout van Aert 1u04'12" 2 Toon Aerts 20" 3 Michael Vanthourenhout 41" 4 Laurens Sweeck 1'12" 5 Tim Merlier 1'56" 6 Gianni Vermeersch 1'59" 7 Quinten Hermans 2'01" 8 Diether Sweeck 2'05" 9 Jim Aernouts 2'40" 10 Daan Soete 2'48" alles weergeven