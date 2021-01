Dortmund: "Axel Witsel heeft een scheur in zijn achillespees, EK in gevaar"

Het was een vreemd beeld gisteravond op het halfuur in Leipzig. Witsel ging zonder een tegenstander in de buurt tegen de grond. Het leek of hij wegschoof of even door zijn enkel ging, toen hij naar de bal wou lopen.

Hij bleef radeloos op de grond liggen en leek niet te begrijpen wat er hem overkomen was. Uit de vertraagde herhaling van de tv-beelden was duidelijk een knap te zien ter hoogte van zijn kuitspieren. Na de match bevestigde coach Edin Terzic dat Witsel iets voelde in zijn achillespees.

De bevestiging kwam vandaag. "Slecht nieuws", opent Dortmund zijn berichtgeving op Twitter. "We zullen het in de komende maanden zonder Axel Witsel moeten doen. De Belgische international heeft zijn achillespees gescheurd. De volledige BVB-familie duimt voor een zo snel mogelijke genezing."

Zijn herstel hangt af van de ernst van de scheur. De graad daarvan is niet duidelijk. Als de pees volledig af is, dan betekent dat sowieso geen EK (11 juni-11 juli).