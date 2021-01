Haaland tovert weer tegen Leipzig, Dortmund verliest wel Witsel

Leipzig, dat bij een zege over Bayern naar de 1e plaats kon wippen, speelde vinnig en snel, maar wel zonder veel doelgevaar. Angelino, Poulsen en Olmo waren bedrijvig, maar het liep telkens mis bij de laatste pass. Tot overmaat van ramp voor Dortmund stortte Witsel op het halfuur plots ter aarde: zonder een tegenstander in de buurt leek er bij de Rode Duivel bij het afzetten iets in zijn kuit te schieten. Witsel wist niet wat hem overkwam en moest met een pijnlijke grimas van het veld huppelen. Hij kon zijn linkervoet niet meer gebruiken. (lees voort onder tweet)

Het was een topper tussen de nummer 2 en nummer 5 in de Bundesliga met 2 gezichten. In de 1e helft was RB Leipzig duidelijk de betere. Dortmund, met Meunier en Witsel in de basis, kwam er niet aan te pas.

VIDEO: Witsel valt uit

Dortmund en Haaland staan op na de rust

In het slot van de 1e helft stak Dortmund voor het eerst iet of wat zijn neus aan het venster. En dat was een voorbode voor de 2e helft. De bezoekers namen resoluut het heft en de bal in handen en zetten Leipzig onder druk.



Leipzig was de voorbije 4 competitieduels zonder tegengoal gebleven en had dit seizoen zelfs nog maar 1 keer verloren (eind oktober tegen Gladbach), maar plots ging het snel.



Haaland ontketende zijn duivels. Vorige week bij zijn rentree na een maand blessureleed kwam hij tegen Wolfsburg nog niet tot scoren, maar vanavond toonde hij zich weer als vanouds.



Hij bracht de 1e goal van Dortmund aan: hij dreef de bal op aan de rechterkant, vond Reus aan het penaltypunt, die met een fraai hakje de vrijstaande Sancho bediende.



Die goal bevrijdde de bezoekers helemaal. Haaland wervelde, zette de aanvallen op en maakte ze af. Hij trapte eerst nog op keeper en lat, maar kopte wat later een voorzet van Sancho onhoudbaar binnen.

In de slotfase maakte de Noor het helemaal af met zijn 12e goal van het seizoen (in 10 duels). Reus stuurde hem door de buitenspelval, Gulacsi omspelen en klaar was kees. In 25 competitiematchen voor Dortmund zit Haaland nu aan 25 goals.

De goal in de extra tijd van Sørloth (ex-AA Gent) was maar een doekje voor het bloeden voor RB Leipzig.

Dortmund won zo "zijn match van de laatste kans": in de stand leidt Bayern met 33 punten, gevolgd door Leipzig (31), Leverkusen (29) en Dortmund (28).