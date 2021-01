Of Club Brugge weer de Gouden Schoen wint? "Neen", denken onze commentatoren

Luister hier naar De Tribune over de Gouden Schoen:

"Niemand oversteeg het niveau zoals voorbije jaren"

"Neen", antwoordt Filip Joos in onze podcast De Tribune. "Om dat niemand bij Club Brugge de competitie heeft overstegen zoals de voorbije jaren. Clinton Mata voetbalt net iets minder dan we van hem gewend zijn en bij Hans Vanaken heb ik hetzelfde gevoel."

Vandenbempt: "Vanaken in top 3, maar niet op 1"

"Daarom staat Hans Vanaken wel in mijn top 3", pikt Peter Vandenbempt in. "Dat heeft te maken met zijn goals en assists, ook in de Champions League. Zeker in Europa heeft Vanaken vaak een bepalende rol gespeeld."

"En in het begin van het kalenderjaar vond ik hem ook prima presteren. In Anderlecht (1-2) was hij niet alleen de matchwinnaar, hij maakte ook nog eens het Doelpunt van het Jaar. Ook de topper tegen Antwerp (1-0) heeft Vanaken beslist."

"Op 1 eindigt Vanaken niet voor mij", gaat Vandenbempt voort. "Omdat hij de lat zo hoog heeft gelegd voor zichzelf. En daar hij is hij dit jaar ondergebleven."