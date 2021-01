Kim Meylemans voor EK skeleton: "Kom steeds dichter bij de top"

Meylemans heeft van het speciale Covid-jaar gebruik gemaakt om een aantal dingen bij te schaven. "Eigenlijk is dit geen superbelangrijk seizoen. We zijn vooral bezig met het traject richting de Spelen, die er al over iets meer dan een jaar aankomen."

Een ander facet waar Meylemans grote vorderingen gemaakt heeft, is de start, die uiterst belangrijk is in het skeleton. "Ik werk al een aantal jaar samen met Fernando Oliva, die vooral bekendstaat als atletiekcoach. Dit jaar behoor ik bij de top 3 à 4 qua starts."

"Sommige banen liggen mij beter dan andere en Innsbruck is helaas minder", zegt Meylemans aan Sporza. "Na de vorige Spelen was de mentale weerbaarheid een belangrijk werkpunt. 3 jaar geleden was ik na zo'n 17e plaats een week later ook niets waard geweest. Nu vang ik mezelf sneller op."

Kim Meylemans heeft er een kort en wisselvallig seizoen opzitten tot nu toe. Op de WB-manches in Sigulda werd ze sterk 5e en 6e, maar in Innsbruck moest ze tevreden zijn met een 17e en 11e plaats.

"Normaal gezien ben ik vriendjes met de baan in Winterberg"

Meylemans mag dan meer met Peking 2022 in haar hoofd zitten, dat wil niet zeggen dat ze straks in Winterberg niet wil presteren. "Ik hoop de top 8 te halen, eventueel de top 6."

"Normaal gezien ben ik vriendjes met de baan in Winterberg, maar het is wel een baan die fel verandert. Tijdens de Duitse kampioenschappen ben ik er onder het baanrecord gegaan, maar nu is het nog wat zoeken omdat er veel ijs op de baan ligt."

Meylemans, die werd geboren in Duitsland, traint ook vaak mee met de Duitse ploeg. "Zij zijn het non plus ultra in onze sport. Het voordeel is dat je je dan goed kunt vergelijken met die toppers. Je ziet dat ik dichterbij kom."

Na het EK zit het seizoen van Meylemans er nog niet op. "Ik neem nog deel aan de Wereldbekers in St.Moritz en Königssee en daarna bereiden we ons voor op het WK in Altenberg."