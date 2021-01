3 Cercle-spelers trekken boetekleed aan met bezoek aan woonzorgcentrum

De dag van Kanouté, Musaba en Marcelin begon in Ter Dreve, een school voor buitengewoon onderwijs in Sint-Michiels. De 3 hadden die school zelf gekozen om financieel te steunen.

Daarna zetten ze koers naar het woonzorgcentrum Lindenhove in Knokke, waar ze - in beschermende kleding - spraken met enkele patiënten die herstelden van corona. Ze hielpen ook bij het opdienen van het avondeten.

“Dit is een ervaring die tot nadenken stemt”, sprak Marcelin. “De directe en indirecte gevolgen van corona zijn immens, dat besef ik nu. Ik sprak met een oudere dame die haar familie al 6 maanden niet meer kon zien. Dat was voor mij echt slikken."

"Als je al die verhalen hoort, kun je alleen maar blij zijn als jezelf in goede gezondheid verkeert.” reageerde Kanouté. “Ik besef dat wat is gebeurd, fout is. Dit zal mij niet meer overkomen.”

Ook bij Musaba zijn de ogen opengegaan. “Ik had al foto’s gezien van hoe hulpverleners coronapatiënten te hulp schieten, maar dat het zo zou zijn en aanvoelen, had ik nooit verwacht. Je hoort en leest dagdagelijks veel over Covid, maar vandaag zagen we echt hoe alles wordt georganiseerd. Ik heb mijn lesje wel geleerd.”