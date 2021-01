Papa Tom Meeusen weet: "Lange stages worden wat moeilijker voor Van Aert"

"Zondag meteen sprinten op de piste"

Tom Meeusen (32) wordt zondag de crosser met de meeste lentes op de teller. Twee keer stond hij op het BK-podium bij de profs: in 2015 (2e na Klaas Vantornout) en in 2010 (3e na Sven Nys en Klaas Vantornout).

"Zondag hoop ik op een superdag die me een plaats in de top 10 moet opleveren", vertelt Meeusen. "Vorige zondag heb ik nog een conditietest afgelegd en die laat veel goeds verhopen."

"Van overtraining is geen sprake meer. Dat heb ik ook laten zien met een 5e plaats in Bredene. De 15e plaats in Baal was redelijk."

"Veel hangt af van de start. Op de piste in Meulebeke wordt het meteen sprinten voor mij om goed het veld in te draaien. Ik sta wellicht op de tweede rij in de buitenste baan. Een uitdaging dus", weet de crosser van de Hens-Maes-ploeg.

