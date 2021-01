Doncic en Antetokounmpo pakken uit in de NBA

Dat Doncic een topper is, is al enkele jaren duidelijk. Op zijn 21e heeft niemand 26 keer de dubbele cijfers gehaald in 3 statistieken in het reguliere NBA-seizoen. Magic Johnson, de runner-up, zat op zijn 21e aan 13 TD's.

Doncic kwam in Houston tot 33 punten, 16 rebounds en 11 assists. Hij kreeg de steun van bankzitter Tim Hardaway Jr (30 ptn, 7 rbs). Bij Houston kon James Harden (21 ptn, 10 ass) andermaal zijn stempel niet echt drukken.