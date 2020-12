De (r)evolutie van de driepunter in Fichebak: "Van wanhoopspoging tot de norm"

Volgende week gaat het nieuwe NBA-seizoen van start. In die NBA is de laatste jaren een revolutie aan de gang: die van de driepunter. Dat legt NBA-kenner Dennis Xhaët uit in de nieuwste aflevering van Fichebak.

Pas in 1979 is de driepunter ingevoerd in de NBA. In dat eerste seizoen werpt een team gemiddeld nog geen drie driepunters per wedstrijd, vorig seizoen waren dat er al 34, waarvan er gemiddeld 12 succesvol waren. "De driepunter is nu de norm, maar dat is een redelijk recent fenomeen. Vroeger werd de driepunter gezien als een wanhoopsschot, een laatste poging als de andere plannen niet werkten", zegt Xhaët in aflevering 6 van onze podcast Fichebak. De driepunter heeft dus een hele weg afgelegd. "Larry Bird was een van de eerste spelers die de driepunter naar waarde wist te schatten, maar pas in 2004 wordt de driepunter een echt strategisch wapen." "Dat is dankzij de Phoenix Suns van coach Mike D’Antoni en sterspeler Steve Nash. De Suns maken furore met hun "7 seconds or less offense" (elke aanval een poging in minder dan 7 seconden), maar zijn ze nooit kampioen geworden."

De Warriors hebben de driepunter helemaal geïntegreerd in hun tactisch plan. Hun kracht was dat zowat elke speler op het veld een driepunter kon scoren. Dennis Xhaët

Maar de deur was geopend voor het strategische gebruik van driepunters en jaren later hebben vooral de Golden State Warriors de vruchten van geplukt. Onder coach Steve Kerr, als speler zelf een specialist, veroveren de Warriors de titel in 2015, 2017 én 2018. “De Warriors hebben de driepunter helemaal geïntegreerd in hun tactisch plan. En dan hebben we het niet alleen over Stephen Curry, maar ook over zijn maatje Klay Thompson, samen ‘The Splash Brothers’." "Zij hebben zich de laatste jaren ontpopt tot het beste duo van achter de driepuntlijn in de geschiedenis van de NBA. De kracht van de Warriors was dat zowat elke speler op het veld een driepunter kon scoren."

"Data toont meest efficiënte shots aan: dunks en driepunters"

Golden State toonde aan dat de driepunter een van de belangrijkste offensieve wapens is, ook al zijn de Warriors niet het team met de meeste driepuntpogingen. De afgelopen seizoenen stonden de Houston Rockets daar op nummer 1. Dat kwam door hun toenmalige general manager en zijn voorliefde voor data-analyse: Daryl Morey. “Daryl Morey heeft ook een bachelordiploma computerwetenschappen met een specialisatie in statistiek. In 2006 richtte Morey de MIT Sloan Sports Analytic conference op. Op die conferentie komen jaarlijks mensen van de NBA, NFL, NHL, MLB en zelfs de Premier League samen om er te spreken over de data achter de sport." "En het is die data-analyse die Morey ook gebruikte voor zijn eigen team, de Houston Rockets. Morey wilde weten hoe hij het meeste kon halen uit balbezit. Data wees uit dat er twee soorten shots zijn die het meest efficiënt zijn: dunks en driepunters."



"100 driepuntpogingen = 105 punten"

“De statistieken van de laatste 20 jaar tonen aan dat spelers uit 100 driepuntpogingen gemiddeld 105 punten maken, en uit 100 mid-range shots, dus tweepunters die niet van net onder de ring komen, scoren ze gemiddeld maar 79 punten", legt Xhaët de cijfers achter de strategie uit.

“En daar komt nog eens bij dat bij het werpen van een driepunter de kans op een offensieve rebound groter is dan bij een gewoon shot dat niet van dicht bij de ring wordt genomen." "De bal komt van verder, dus bij een misser is de kans groter dat die ook verder terug het veld in komt en weer in het bezit van het aanvallende team komt. Dat is dus de strategie: meer dan 80% van de shots van Houston komen van achter de driepuntlijn of van net onder de ring."

Maar een titel heeft het niet opgeleverd en dat zal Morey ook niet meer doen in Houston, want hij verhuisde naar Philadelphia en de 76ers. Benieuwd wat de strategie van Philadelphia dit seizoen zal zijn.