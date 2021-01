Barcelona moet Coutinho drie maanden missen na knieoperatie

De 28-jarige Coutinho viel dinsdag in de competitiewedstrijd tegen Eibar (1-1) even na het uur in voor Miralem Pjanic, maar kwam niet ongeschonden uit de strijd.

De Braziliaan liep in de toegevoegde tijd van de wedstrijd een meniscusblessure op.

Coutinho vult de lappenmand bij Barça nog wat meer. Ook Ansu Fati en Gerard Piqué zijn langdurig buiten strijd met een knieblessure.

Dit seizoen was Coutinho tot dusver goed voor 3 goals en 2 assists in 14 wedstrijden.