Strafschopmisser breekt Barcelona (zonder Messi) zuur op tegen Eibar

Al na 8 minuten had Barcelona vanaf elf meter een uitstekende kans om de score te openen. Maar de vaste strafschopnemer, Lionel Messi, zat in de tribune na een verlengde kerstvakantie. Martin Braithwaite nam zijn plek in, maar knalde de penalty naast.

Ook bij de start van de tweede helft liet Barça een uitgelezen kans onbenut. Frenkie de Jong trapte te zwak op doelman Dimitrovic. Het deksel op de neus volgde snel: aan de overzijde profiteerde Kike Garcia van een fout van Araujo.

Met invallers Trancao en Coutinho probeerde coach Ronald Koeman het tij nog te keren. Ousmane Dembélé kon de bordjes wel nog in evenwicht hangen, maar verder raakte Barça niet meer. De Catalanen zullen moeten herbronnen voor 2021.