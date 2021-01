Wout van Aert: "Tour en Spelen? Ik hoop dat de combinatie haalbaar blijft"

De Tour de France uitrijden tot in Parijs én nadien deelnemen aan de Spelen in Tokio? Als we de richtlijnen van het Japanse organisatiecomité mogen geloven, is dat geen optie. Atleten zouden namelijk 14 dagen in quarantaine moeten gaan na hun aankomst in Japan.

"Ik ben er nog niet te veel mee bezig geweest", reageerde Wout van Aert voor de cross in Baal op de berichtgeving. "Ik heb de indruk dat er hard geroepen wordt, maar sommige berichten spreken elkaar tegen."

"Ik hoop dat de combinatie haalbaar blijft en dat het voorbarig is. Kiezen zou ik liever niet doen. Ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat het zo blijft. Niet alleen de wielersport zal een slachtoffer zijn."

"Ik stel me ook de vraag wat die quarantaine inhoudt. Zit je dan twee weken vast op je hotelkamer? Dat lijkt me ook niet aangewezen in de voorbereiding van een olympische atleet. Als je buiten mag trainen, is het dan nog een quarantaine? Er zijn nog veel vragen."

"Ik zou de Spelen niet graag laten liggen, maar ik heb ook ploegbelangen. Ik ben zeker ambitieus en ik hoop dat beide doelen haalbaar zijn. Het is belangrijk om plannen te maken als dat het geval is."