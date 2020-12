Extra time over Leko: "Vertrek is verlies voor de competitie"

"In vergelijking met 6 of 7 jaar geleden krijgt hij weinig"

Johan Boskamp, die van 2001 tot 2005 zelf in het Midden-Oosten vertoefde, begrijpt de keuze van Leko. "Je gaat naar daar omdat je goed je boterham verdient. Hij krijgt 5 miljoen euro netto op 2 jaar, maar 6 of 7 jaar geleden zou dat weinig geweest zijn."

"Ik denk ook dat hij niet meer het volle vertrouwen voelde", voegt Filip Joos daar aan toe. "Gaan we er nu ook niet te simpel over, want hij tekent nog altijd een contract."

"Wij weten ook dat Leko in beeld is gekomen door die zege tegen Tottenham en Mourinho. Het is dus eigenlijk wel pervers. Je wint van Tottenham en dan beland je plots in boekjes van dat soort makelaars en clubs. Dat is eigenlijk je toegangsticket."

Toch sluit Gert Verheyen zich daar niet volledig bij aan. "Het is niet alleen die match tegen Tottenham. Dat helpt natuurlijk, maar het is niet het enige. Je krijgt alleen zo'n aanbod als je al iets gepresteerd hebt natuurlijk."