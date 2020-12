Tom Boudeweel: "Het geraamte staat er eindelijk bij Anderlecht"

Voor het eerst dit seizoen staat Anderlecht op het einde van de speeldag in de top 4. Het was daar een tijdje kommer en kwel - vorig jaar eindigde het zelfs 8e - maar 2020 afsluiten in de top 4 moet de club moed geven.

Anderlecht is samen met Club de winnaar van de speeldag

Maar Anderlecht staat er dus wel opnieuw. Gisteren kon het tegen een weliswaar verzwakt Beerschot zelfs 6-0 of 7-0 zijn. De onregelmatigheid is wel nog een werkpunt. Daarvoor mist Anderlecht misschien nog wat ervaring. Of gewoon een echt basiselftal, want Vincent Kompany wisselt veel. Hij heeft al meer dan 30 spelers gebruikt in dit eerste deel. Dat is toch wat veel.

Toch heb ik het gevoel dat het geraamte van de ploeg, de centrale as, er stilaan staat. Met een goeie doelman, twee betrouwbare centrale verdedigers en twee centrale middenvelders die bij elkaar passen. En met Nmecha toch ook een degelijke spits. Daar kun je op voortbouwen.

Terwijl Anderlecht won, speelde Genk gelijk en verloren Charleroi, OHL, Beerschot, Gent en Standard. De conclusie is dan ook dat paars-wit, samen met Club Brugge, de winnaar van de speeldag is.

Tom Boudeweel