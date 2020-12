Anderlecht morst met kansen, maar niet met punten tegen Beerschot

Vincent Kompany bleef rustig. "Ik probeer de wedstrijd objectief te bekijken. We hebben de intensiteit altijd kunnen behouden en de organisatie was goed. We hebben weinig kansen weggegeven en heel veel kansen gecreëerd. Uiteindelijk denk ik dat het resultaat verdiend is."

"Ik wil echt chapeau zeggen aan Beerschot, want ze hebben een moeilijke aanloop gehad", loofde de coach van Anderlecht zijn tegenstander. "Mijn mening is dat we allemaal op die manier moeten omgaan met deze crisis. Spelen en strijden, dat is wat Beerschot heeft gedaan."

Anderlecht zet pasjes in de juiste richting. "We weten waar we mee bezig zijn. We hebben niet, zoals vroeger, vijf Gouden Schoenen in de ploeg, maar wel een heleboel getalenteerde jonge gasten. Hopelijk kunnen we dit positief elan doortrekken in januari."