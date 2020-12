De Tribune Eindejaar: "Ik schat Wout van Aert nog hoger in dan Roglic"

Download de podcast van De Tribune

"Wat heeft Van Aert in de Tour niet gedaan?"

2020 was een speciaal wielerjaar, maar als er gekoerst werd, was het heel vaak genieten. Met als Belgische uitschieter Wout van Aert. Michel Muyts blikt in onze podcast terug, maar vooral vooruit op de toekomst, de valkuilen en de keuzes die Van Aert zal moeten maken. Een fragment.

"Tadej Pogacar won de Tour, maar ik heb die Ronde van Frankrijk beëindigd met het gevoel dat Wout van Aert die ook gewonnen had. Ondanks de nederlaag van zijn kopman", vertelt Wuyts. "Wat hij allemaal aan werk heeft opgeknapt, is zo immens dat je daar niet aan kan voorbijgaan zonder achterover te vallen."

"Je moet je de vraag stellen wat hij in de Tour niet heeft gedaan. En je moet je de vraag stellen of er een renner is die, zoals Van Aert, bij de absolute top is in massasprints, het tijdrijden, meerdere klassiekers kan winnen en tegelijk dicht tegen de absolute toppers aanzit in het klimmen."

"Dan vind ik er eentje. Dat is Primoz Roglic. Die kan ook een massasprint winnen als het peloton al geschift is. Maar die kan niet op tegen de snelste benen zoals Caleb Ewan of Sam Bennett. Van Aert kan dat wel, dus ik schat hem nog hoger in."