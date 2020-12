De Tribune Eindejaar: "Nibali en Evenepoel, dat gaat blijkbaar niet samen"

Download de podcast van De Tribune

"Ik denk dat Evenepoel volgend jaar al grote ronde wint"

Zat u live te kijken toen Remco Evenepoel in de Ronde van Lombardije in het ravijn werd gelanceerd? Het was een ijzingwekkend beeld, godzijdank met een al bij al goede afloop. Voor Hans Vandeweghe (journalist bij De Morgen) was het een van dé momenten van 2020.

"Je kan Vincenzo Nibali niet verwijten dat hij zo snel mogelijk naar beneden is gereden. Evenepoel is nogal onorthodox naar beneden gereden, maar uit wat er gebeurd is, zal hij zeker lessen leren."



"Alle renners zeggen dat Nibali een fenomenale daler is, maar daar hoort ook bij - en ik ga niet zeggen dat Nibali het opzettelijk heeft gedaan - dat de Italiaan Remco Evenepoel maar een blaaskaak vindt."

"Iljo Keisse heeft dat gezegd. Evenepoel en Nibali, dat gaat blijkbaar niet samen. Het is te zeggen, vooral Nibali ten aanzien van Evenepoel gaat niet."

"Ikzelf heb over het talent van Evenepoel geen twijfels. Ik denk dat we hem volgend jaar al een grote ronde zien winnen. Ik heb wel twijfels bij zijn communicatietechnieken. Evenepoel is een flapuit. Denk aan het incident in de Ronde van Vlaanderen toen Julian Alaphilippe op een motorrijder reed." (Evenepoel verweet op Twitter de motard in felle bewoordingen die val.)

"Hij heeft zich uiteindelijk geëxcuseerd en zal daar uit leren. Mijn twijfel zal ook wel te maken hebben met het feit dat ik zijn vader zou kunnen zijn. Een generatieconflict zeg maar."