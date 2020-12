Vandenbempt: "Tyson Fury die begint te zingen, wat een formidabel figuur"

Download de podcast van De Tribune

"Tyson Fury is een man met een fantastisch verhaal"

Op 22 februari 2020 waren de ogen van alle liefhebbers van gevechtssport gericht op de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Ook Peter Vandenbempt keek naar de WBC-titelkamp tussen zwaargewichten Deontay Wilder en Tyson Fury.

"Ik stel de twee boksers in de ring even voor", vertelt Vandenbempt in de Eindejaarsafleveringen van De Tribune. "In de ene hoek stond Deontay Wilder, "The Bronze Bomber", omdat hij in 2008 brons won op de Olympische Spelen. Wilder had als prof 98 procent ko-zeges en 20 knock-outs in de eerste ronde. Om maar te zeggen dat hij een echte zwaargewicht is."

"Aan de andere kant stond een man met een fantastisch verhaal: Tyson Fury. Je mag 1 keer raden naar wie hij genoemd is... (Mike Tyson). Ik heb gelezen dat Tyson Fury als prematuurtje werd geboren en de dokters zijn vader vertelden dat Tyson het waarschijnlijk niet zou overleven."

"Als bokser was Fury al wereldkampioen geweest in al die andere boksbonden en in 2015 had hij gewonnen van Vladimir Klitsjko, maar daarna was het steil bergaf gegaan."

"Hij had mentale problemen, drank- en drugsproblemen en overgewicht. Daarom waren al zijn titels hem doorheen de jaren afgepakt. Zijn kamp tegen Wilder in de WBC was de climax van zijn comeback." Fury smeerde Wilder zijn 1e verlies aan.