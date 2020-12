Nederlands kampioenschap veldrijden kan niet doorgaan op 10 januari

Het kampioenschap was in Zaltbommel gepland. De Nederlandse bond en de gemeente Zaltbommel gaan nu samen met de organisatie een mogelijke nieuwe datum bekijken.

Die moet dan na 19 januari vallen, omdat dan de lockdown eindigt.

Vorig jaar in Rucphen won Mathieu van der Poel voor de 6e keer de Nederlandse titel bij de mannen, Ceylin Alvarado pakte er haar eerste.

In België greep de bond door corona ook al in in de BK-programmatie: op 10 januari in Meulebeke worden enkel nog de profraces (m/v) gereden, voor de jeugdwedstrijden wordt een andere datum gezocht.