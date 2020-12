Maehle profiteert van goede band tussen Genk en Atalanta en trekt naar Serie A

In een recent verleden trokken ook Timothy Castagne en Ruslan Malinovski van Genk naar Atalanta. Ook Joakim Maehle gaat nu die kant uit. De transfer ging al even over de tongen, zeker nadat Maehle de competitiematch tegen Kortrijk miste afgelopen weekend.

Nu is de deal helemaal afgerond. Maehle speelde sinds zijn komst in de zomer van 2017 maar liefst 130 matchen voor Genk. "Hij maakte deel uit van de kampioenenploeg en door zijn sterke prestaties in de Champions League wekte hij de interesse van meerdere clubs uit grote competities", klinkt het bij Genk.

Maehle is ook Deens international. Bij Atalanta kan hij dit seizoen nog Champions League spelen. De club plaatste zich voor de achtste finales en speelt daarin tegen Real Madrid.

"Zondag na de match tegen Waasland-Beveren nemen we afscheid van Joakim", schrijft Genk nog. "We zijn trots om opnieuw een ambassadeur van de club af te leveren aan een top 5-competitie. Wij wensen hem ontzettend veel geluk."