Michel Wuyts: "Van Aert zal woensdag extra gemotiveerd zijn om Van der Poel te kloppen"

Michel Wuyts over de hoofdrolspelers van gisteren:

"Zelden zo geamuseerd"

Tom Pidcock ontpopte zich in Namen tot de grote smaakmaker. De jonge Brit ging al heel vroeg in de aanval en bleef de ene tempoversnelling na de andere plaatsen. Wout van Aert en Mathieu van der Poel moesten telkens naar adem happen. "Het moet een marteling geweest zijn voor de tegenstanders van Pidcock", denkt onze commentator. "Telkens als ze de Brit bijna te pakken hadden, ging hij weer in de aanval."

"Ik heb me als commentator zelden zo geamuseerd als gisteren", zegt Michel Wuyts na de Wereldbekercross in Namen. "Ik vermoed dat iedereen die gisteren keek en zelfs iedereen die meereed dat kan beamen."

Van der Poel wint uiteindelijk, had Pidcock het slimmer moeten aanpakken?

"Laat Pidcock dat op zijn 21 jaar maar doen. Hij gaat er alleen maar beter in worden. Zijn aanvallen zullen alsmaar langer worden. Hij krijgt Van Aert en Van der Poel wel klein, zoveel is duidelijk. Het is geen gewone smurf. Pidcock is iemand die de klasse, de capaciteiten en het karakter heeft om dat te blijven te doen."

Michel Wuyts: "Neen. Dat is zijn rijstijl, zijn manier van doen. Pidcock is niet het type dat denkt dat iets niet kan. Het slechtste wat een mens kan doen, is tegen zijn temperament handelen."

"We hebben een derde man tussen de toppers en dat is een zegen voor de cross. Al kan je stellen dat er ook nog een vierde man is, want zonder pech zou Iserbyt hoger geëindigd zijn in Namen."

Mag Van Aert tevreden zijn met zijn 2e plek? Of moet hij vooral balen?

In de jacht op Tom Pidcock was het uiteindelijk Wout van Aert die in de slotfase het ultieme gat dichtreed. Hij pakte Van der Poel mee in zijn zog en zag de Nederlander niet veel later demarreren. "Ik verdien de prijs van de domste", baalde Wout van Aert na de koers.

"Dan is hij hard voor zichzelf", oordeelt Michel Wuyts. "Het is inderdaad Van Aert die Van der Poel naar de zege loodst. Maar ik sluit niet uit dat er een gebrek aan vertrouwen was om het zelf af te maken. Hij heeft onlangs een mentale tik gekregen in Boom. En niet veel later kwam hij onder de indruk van de fysieke paraatheid van Mathieu in de Scheldecross."



"Ik ben in de eerste plaats blij voor Wout van Aert. Ik had dit nog niet verwacht. Ik dacht dat hij nog zou spartelen met de naweeën van zijn stage waar het toch vooral op duurvermogen trainen was, met ritten tot 170 kilometer."

"Ik heb gisteren vooral onthouden hoe Van Aert gegroeid is in de koers. Ik ben er zeker van dat hij heeft afgezien. Mijn indruk is dat hij lange tijd op breken stond, tot hij er na een half uur helemaal doorheen kwam."