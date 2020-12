Van der Poel blijft Van Aert en Pidcock de baas in thriller op Citadel van Namen

Fase per fase

Fase per fase

16:10 16 uur 10. Vanthourenhout 4e op meer dan minuut. Van der Poel is enorm diepgegaan, hij heeft meer dan een minuut nodig om te bekomen, dat is hem nog niet vaak overkomen. . Vanthourenhout 4e op meer dan minuut Van der Poel is enorm diepgegaan, hij heeft meer dan een minuut nodig om te bekomen, dat is hem nog niet vaak overkomen.

16:10 16 uur 10. Van der Poel forceert de beslissing in de slotronde na geweldig duel met Van Aert en Pidcock. Van der Poel forceert de beslissing in de slotronde na geweldig duel met Van Aert en Pidcock

16:09 16 uur 09. Van der Poel maakt het af. Mathieu van de Poel haalt het! In een prangende slotronde houdt hij 3 seconden over op Van Aert. Tom Pidcock is een meer dan knappe derde, de jonge Brit maakte de koers. . Van der Poel maakt het af Mathieu van de Poel haalt het! In een prangende slotronde houdt hij 3 seconden over op Van Aert. Tom Pidcock is een meer dan knappe derde, de jonge Brit maakte de koers.

16:08 16 uur 08. Van der Poel op weg naar 5e zege in Namen? Na 2015, 2016, 2018 en 2019 komt er wellicht een 5e zege aan voor Van der Poel. Van Aert won in Namen in 2017. . Van der Poel op weg naar 5e zege in Namen? Na 2015, 2016, 2018 en 2019 komt er wellicht een 5e zege aan voor Van der Poel. Van Aert won in Namen in 2017.

16:07 16 uur 07. Van Aert nadert. Op de laatste klim duwt Van Aert nog eens flink op de trappers. Hij ziet zijn klassieke rivaal voor zich uit rijden. . Van Aert nadert Op de laatste klim duwt Van Aert nog eens flink op de trappers. Hij ziet zijn klassieke rivaal voor zich uit rijden.

16:06 16 uur 06. De seconden tikken weg in het voordeel van de Nederlander. Commentator Michel Wuyts op Play Sports. De seconden tikken weg in het voordeel van de Nederlander. Commentator Michel Wuyts op Play Sports

16:05 16 uur 05. 8 seconden. De Nederlander krocht, ook hij heeft het lastig na 1 uur lastige cross. Van Aert loopt met de fiets op zijn schouder. . 8 seconden De Nederlander krocht, ook hij heeft het lastig na 1 uur lastige cross. Van Aert loopt met de fiets op zijn schouder.

16:04 16 uur 04. Slim van Van der Poel? Mathieu van der Poel liet min of meer Wout van Aert de kastanjes uit het vuur halen in de achtervolging op Pidcock, van zodra die gegrepen was, koos de wereldkampioen zijn moment. . Slim van Van der Poel? Mathieu van der Poel liet min of meer Wout van Aert de kastanjes uit het vuur halen in de achtervolging op Pidcock, van zodra die gegrepen was, koos de wereldkampioen zijn moment.

16:04 16 uur 04. De schoonste cross van het seizoen! Commentator Michel Wuyts op Play Sports. De schoonste cross van het seizoen! Commentator Michel Wuyts op Play Sports