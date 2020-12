Vertonghen grapt naar Son: "Ik heb er nog eentje tegoed voor die assist"

Son Heung-min kreeg de Puskas Award voor zijn fantastische doelpunt tegen Burnley. Bij die goal vertrok de Zuid-Koreaan vanaf zijn eigen zestien om dan - na een geweldige solo - te scoren aan de overkant.

Son knapte het werk dus in zijn eentje op, maar dat hij bij dat doelpunt in balbezit kwam dankzij een prima tussenkomst van Jan Vertonghen was de Rode Duivel nog niet vergeten. Op Instagram eist Vertonghen met een kwinkslag zijn (minieme) aandeel in de goal op. "Ik heb er nog eentje tegoed van jou voor die assist", grapt hij. "Proficiat met de Puskas Award, Son."