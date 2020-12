Van Aert is nu ook Sportman van het Jaar: "Begint stilaan absurd te worden"

"De grootste prijs die je kan pakken als sporter"

Winst in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en het BK tijdrijden. Twee etappezeges in de Tour, waar hij ook in de bergen imponeerde, vicewereldkampioen tegen de klok én op de weg en een nipte tweede plek in de Ronde van Vlaanderen. Dat was het coronajaar van Wout van Aert in het kort.

Voor dat uniek kunststukje ontving Van Aert al de Vlaamse Reus, Kristallen Fiets en werd hij Flandrien van het Jaar. Nu komt daar ook nog eens Sportman van het Jaar bovenop. Hij troefde Romelu Lukaku en uittredend laureaat Remco Evenepoel af.

"Ik ben enorm trots op deze trofee", zegt Van Aert bij zijn speech. "Zonder andere prijzen te kwetsen, denk ik dat ik wel mag zeggen dat dit de grootste prijs is die je kan pakken als sporter. Daar ben ik enorm fier op."

"We hebben als sporters allemaal te maken gehad met allerlei afgelastingen en onze doelen vielen weg. Dat maakte het een moeilijk jaar, maar om de knop om te draaien en er iets extra moois van te maken, maakt het eens zo mooi."

"Wie ik zeker wil bedanken, zijn de mensen die er voor me waren vorig jaar, toen ik op een heel ander punt stond in mijn carrière. Een enorm dieptepunt. Ik had nooit durven dromen om hier nu te staan. Ik hoef ze niet bij naam te noemen, ze weten zelf wel dat ik hen eeuwig dankbaar ben."