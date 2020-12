Van Aert en Meesseman zijn Sportman en Sportvrouw, Belgian Cats grote slokop

17:33 17 uur 33. Wout van Aert (wielrennen) Sportman van het Jaar. Wout van Aert (wielrennen) Sportman van het Jaar

17:30 17 uur 30. Ik ben enorm trots op deze trofee. Dit is de grootste prijs die je kan pakken als sporter. Ik bekeek dit jaar meer als een overgangsjaar, maar het werd veel meer. . Wout van Aert. Ik ben enorm trots op deze trofee. Dit is de grootste prijs die je kan pakken als sporter. Ik bekeek dit jaar meer als een overgangsjaar, maar het werd veel meer. Wout van Aert

17:29 17 uur 29. Alweer een award voor Wout van Aert. Een mooie bekroning voor een meer dan uniek seizoen: Wout van Aert is Sportman van het Jaar. De wielrenner van Jumbo-Visma laat Remco Evenepoel en Romelu Lukaku achter zich.

17:27 17 uur 27. Emma Meesseman (basketbal) Sportvrouw van het Jaar. Emma Meesseman (basketbal) Sportvrouw van het Jaar

17:25 17 uur 25. Het was altijd al net niet. We lieten het op ons afkomen vanavond. . Trotse Sonja Tankrey, mama Emma Meesseman. Het was altijd al net niet. We lieten het op ons afkomen vanavond. Trotse Sonja Tankrey, mama Emma Meesseman

17:24 17 uur 24. Emma Meesseman Sportvrouw van het Jaar. Drie keer prijs voor de basketbalvrouwen vanavond! Emma Meesseman is er vanavond niet bij, maar wordt wel Sportvrouw van het Jaar, voor ploeggenote Julie Allemand en wielrenster Lotte Kopecky. . Emma Meesseman Sportvrouw van het Jaar Drie keer prijs voor de basketbalvrouwen vanavond! Emma Meesseman is er vanavond niet bij, maar wordt wel Sportvrouw van het Jaar, voor ploeggenote Julie Allemand en wielrenster Lotte Kopecky.

17:20 17 uur 20. Belgian Cats (basketbal) Team van het Jaar. Belgian Cats (basketbal) Team van het Jaar

17:19 17 uur 19. Wow, ik ben er even niet goed van. Ik heb hier nog nooit mogen staan. Dit is misschien de mooiste prijs die ik ooit in ontvangst zou kunnen nemen. Dit is een prijs voor veel mensen, we zullen er een heel mooi plaatsje voor zoeken. Ann Wauters. Wow, ik ben er even niet goed van. Ik heb hier nog nooit mogen staan. Dit is misschien de mooiste prijs die ik ooit in ontvangst zou kunnen nemen. Dit is een prijs voor veel mensen, we zullen er een heel mooi plaatsje voor zoeken. Ann Wauters

17:19 17 uur 19. Meer basketbalsucces: Belgian Cats Ploeg van het Jaar. De Belgische basketbalvrouwen zijn uitgeroepen tot Ploeg van het Jaar. De Cats halen het voor Deceuninck-Quick Step en de Red Flames. . Meer basketbalsucces: Belgian Cats Ploeg van het Jaar De Belgische basketbalvrouwen zijn uitgeroepen tot Ploeg van het Jaar. De Cats halen het voor Deceuninck-Quick Step en de Red Flames.

17:17 17 uur 17. Charles De Ketelaere (voetbal) Belofte van het Jaar. Charles De Ketelaere (voetbal) Belofte van het Jaar

17:16 17 uur 16. Het belangrijkste is het team en we hebben als team een goed jaar gehad. Alles waarvan je je hele leven van droomt, kwam allemaal samen dit seizoen. Charles De Ketelaere. Het belangrijkste is het team en we hebben als team een goed jaar gehad. Alles waarvan je je hele leven van droomt, kwam allemaal samen dit seizoen. Charles De Ketelaere

17:15 17 uur 15. Charles De Ketelaere is Belofte van het Jaar. Club Brugge-revelatie Charles De Ketelaere is Belofte van het Jaar. Met glansprestaties in de Champions League als orgelpunt van het seizoen. Hij haalt het voor Thibau Nys en Grégoire Munster. . Charles De Ketelaere is Belofte van het Jaar Club Brugge-revelatie Charles De Ketelaere is Belofte van het Jaar. Met glansprestaties in de Champions League als orgelpunt van het seizoen. Hij haalt het voor Thibau Nys en Grégoire Munster.

17:14 17 uur 14. Dromen is leuk, dat moet af en toe. Maar ik ben realistisch en kwartfinale op de Spelen zou al goed zijn. Als dat lukt, dan kan alles. Philip Mestdagh. Dromen is leuk, dat moet af en toe. Maar ik ben realistisch en kwartfinale op de Spelen zou al goed zijn. Als dat lukt, dan kan alles. Philip Mestdagh

17:13 17 uur 13. Philip Mestdagh (basketbal) Coach van het Jaar. Philip Mestdagh (basketbal) Coach van het Jaar

17:12 17 uur 12. Naast de voetbalcoaches is het heel lastig om te winnen. Maar we doen het toch maar. In 2017 waren we 10 jaar afwezig van grote toernooien. Nu vallen alle puzzelstukjes mooi in elkaar. . Philip Mestdagh. Naast de voetbalcoaches is het heel lastig om te winnen. Maar we doen het toch maar. In 2017 waren we 10 jaar afwezig van grote toernooien. Nu vallen alle puzzelstukjes mooi in elkaar. Philip Mestdagh

17:10 17 uur 10. Philip Mestdagh is Coach van het Jaar. De basketballers halen het van de voetballers in de categorie Coach van het Jaar. Bondscoach Philip Mestdagh (Belgian Cats) wint met voorsprong voor Philippe Clement (Club Brugge) en Roberto Martinez (Rode Duivels). . Philip Mestdagh is Coach van het Jaar De basketballers halen het van de voetballers in de categorie Coach van het Jaar. Bondscoach Philip Mestdagh (Belgian Cats) wint met voorsprong voor Philippe Clement (Club Brugge) en Roberto Martinez (Rode Duivels).

17:08 17 uur 08. Joachim Gérard (rolstoeltennis) Paralympiër van het Jaar. Joachim Gérard (rolstoeltennis) Paralympiër van het Jaar

17:07 17 uur 07. Joachim Gérard volgt zichzelf op. Rolstoeltennisser Joachim Gérard is voor de derde keer (tweede jaar op een rij) Paralympiër van het Jaar. Hij haalt het voor Peter Genyn (atletiek) en Ewoud Vromant (wielrennen). . Joachim Gérard volgt zichzelf op Rolstoeltennisser Joachim Gérard is voor de derde keer (tweede jaar op een rij) Paralympiër van het Jaar. Hij haalt het voor Peter Genyn (atletiek) en Ewoud Vromant (wielrennen).

17:04 17 uur 04. Het wordt een bijzondere editie van het Sportgala. Maar wel een speciaal, maar heel mooi jaar wat de sport betreft. Karl Vannieuwkerke. Het wordt een bijzondere editie van het Sportgala. Maar wel een speciaal, maar heel mooi jaar wat de sport betreft. Karl Vannieuwkerke

10:52 10 uur 52. Van Aert en Meesseman zijn de favorieten. Bij de mannen komt meer dan waarschijnlijk opnieuw een wielrenner op de erelijst. Wout van Aert (26) stapelde de overwinningen op en moest de voorbije weken een extra prijzenkast bouwen. Volgt na de Vlaamse Reus, de Flandrien en de Kristallen Fiets ook de trofee voor Sportman van het Jaar? Bij de vrouwen werd basketbalspeelster Emma Meesseman (27) vorig jaar tweede. De leading lady van de Belgian Cats mag dit jaar een trapje hoger mikken. Ze stuwde de Belgian Cats naar een ticket voor de Spelen van volgend jaar.

Bij de vrouwen werd basketbalspeelster Emma Meesseman (27) vorig jaar tweede. De leading lady van de Belgian Cats mag dit jaar een trapje hoger mikken. Ze stuwde de Belgian Cats naar een ticket voor de Spelen van volgend jaar.

10:51 10 uur 51. Wie valt in de prijzen? Sportman van het Jaar: Remco Evenepoel (wielrennen), Romelu Lukaku (voetbal), Wout van Aert (wielrennen). Sportvrouw van het Jaar: Jullie Allemand (basketbal), Lotte Kopecky (wielrennen), Emma Meesseman (basketbal).

Romelu Lukaku (voetbal)

Wout van Aert (wielrennen) Sportvrouw van het Jaar Jullie Allemand (basketbal)

Lotte Kopecky (wielrennen)

Emma Meesseman (basketbal)