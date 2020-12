Nina Derwael: "Ben dit jaar vooral mentaal flexibeler geworden"

"Maar ik zie het niet als een verloren jaar. Ik heb veel kunnen trainen, mijn oefeningen kunnen perfectioneren. Ik vind dat ik vooral op mentaal vlak stappen heb gezet. Ik heb geleerd om flexibeler in mijn hoofd te zijn. Vroeger was ik veel strikter, kon ik het moeilijk verdragen als iets afweek van mijn plannen. Nu ga ik vrijer met alles om."

"Het was een heel bizar jaar", blikt ze terug. "Ik had het daar vooral in het begin moeilijk mee, maar heb de knop kunnen omdraaien. Ik mis het gevoel wel om wedstrijden te turnen, dus ik hoop dat de competities snel terugkeren."

Nina Derwael gaf vandaag een persconferentie. Virtueel want ze herstelt samen met haar vriend en voetballer Siemen Voet nog van een coronabesmetting. Het virus blijft haar dus parten spelen want het stuurde ook haar olympische voorbereiding in de war.

Het staat vast dat ik blijf turnen tot het WK in 2023 in Antwerpen. En dan zijn de Spelen van Parijs niet meer veraf

In 2021 staan de Spelen gepland van 23 juli tot 8 augustus. De tweevoudig wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers trekt als een van de favorieten naar Tokio. "Er liggen nog een aantal opties open voor de oefening die ik zal turnen. De knopen hierover moeten we nog doorhakken."



"Mijn concurrentes hebben de voorbije maanden natuurlijk ook niet stilgezeten, al is hun vorm door gebrek aan wedstrijden moeilijk in te schatten. Dat geldt ook voor de generatie turnsters van 2005, die door het jaar uitstel voor de Spelen in aanmerking komt. Ik heb wel wat filmpjes bekeken, maar dat is toch niet hetzelfde als iemand live aan het werk zien."



Derwael is nu 20 en wil nog een tijdje blijven turnen. "Het is nu nog vroeg om uitspraken te doen over de Spelen van 2024, maar wat vaststaat is dat ik er zeker bij wil zijn op met WK van 2023 in Antwerpen. Ik kijk er geweldig naar uit zo'n competitie in België te turnen. En nadien zijn de Spelen in 2024 niet meer veraf."