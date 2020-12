Na de transfer van Uijtdebroeks: "Alsof we de weg van het voetbal opgaan"

"Ik was niet verbaasd, ik wist dat er interesse was voor Cian van veel teams", vertelt Frederik Broché, technisch directeur bij de wielerbond. "Maar het is wel een stevige stap voor een renner van 17. Dit is niet alledaags."

De transfer van Uijtdebroeks is een goede illustratie van een bredere trend in het wielrennen. "Tot 5 of 10 jaar geleden zeiden we dat renners op hun sterkst waren op hun 26, 28 of zelfs 30 jaar. Nu worden ze steeds jonger al prof. We zagen het al met tweedejaarsbeloften die prof werden, nu gaat het nog veel sneller."

"Ploegen proberen renners steeds vroeger te strikken. Het lijkt wel alsof we dezelfde weg opgaan als het voetbal. Ploegen willen er bij talenten liefst zo vroeg mogelijk opspringen en niet achter het net vissen. Het is een beetje een wedloop geworden. Het weegt financieel ook minder zwaar om een toptalent vroeg te halen en er een aantal jaar in te investeren dan nog 5 jaar te wachten. Dan is de prijs vermenigvuldigd."