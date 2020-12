Zinédine Zidane: "Benzema is beste Franse centrumspits uit geschiedenis"

Benzema, die zaterdag 33 jaar wordt, beleeft een tweede jeugd sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo in 2018. In de Primera Division maakte hij in 2018-2019 21 goals in 36 matchen, in 2019-2020 17 in 29 matchen en dit seizoen zit hij ook al aan 6 goals en 3 assists in 11 matchen. En hij was dan nog van begin november tot begin december out.

Op de persconferentie kreeg Zidane de vraag of Benzema de beste Franse centrumspits uit de geschiedenis was. De Franse coach moest niet nadenken: "Voor mij is hij dat, ja. Hij bewijst het. Hij speelt al zo lang voor Real Madrid, telt meer dan 500 matchen, al zijn doelpunten... Zijn palmares en alles wat hij bereikt heeft, spreken voor zich."

Benzema zit momenteel aan 259 doelpunten in 529 wedstrijden voor Real Madrid, alle competities beschouwd.