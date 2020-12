Real Madrid moet zwoegen om tienkoppig Athletic nog kopje kleiner te krijgen

Enkele speeldagen geleden leek Real Madrid nog een ploeg in crisis, maar met overwinningen tegen Sevilla, Atletico en Athletic staat het plots naast koplopers Real Sociedad en Atletico.

Al kwam de zege tegen Athletic er niet zonder slag of stoot. Nochtans vielen de bezoekers uit Bilbao al snel met een man minder en tekende Kroos net voor de pauze voor het openingsdoelpunt. Maar in de tweede helft moest Courtois zich in twee tijden gewonnen geven op een poging van Capa: 1-1.

Met een kopbaldoelpunt van Karim Benzema rekende Real Madrid zich alweer te snel rijk, want Athletic bleef levensgevaarlijk. In de slotminuut behoedde Courtois zijn ploeg voor de gelijkmaker, aan de overzijde maakte Benzema het daarna meteen af.