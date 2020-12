VSF: "Overheid dwingt sportclubs 20% meer inkomsten te zoeken vanaf 2021"

Het gaat in het voorstel om 10 procent extra RSZ-bijdragen op de vergoeding voor scheidsrechter en trainers vanaf 1 januari. En die trainers en medewerkers zullen zelf ook nog eens 10 procent extra solidariteitsbijdrage moeten betalen.



Het wetsvoorstel in het federale parlement komt er, nadat het Grondwettelijk Hof eerder dit jaar de regeling rond onbelast bijverdienen vernietigd had. De VSF maakt zich bij monde van voorzitter Koen Umans grote zorgen over de vrijwilligers in de sportclubs. Koen Umans ziet fiscale en administratieve pijnpunten in het voorstel.



"Na een eerste analyse blijkt het een onhaalbare kaart voor de sportclubs in ons land. Sportclubs zullen niet alleen 10 procent aan RSZ-bijdragen moeten betalen, maar coaches, scheidsrechters of juryleden moeten zelf ook nog eens 10 procent afstaan als solidariteitsbijdrage."

"Na een al uiterst moeilijk jaar voor de amateursport door de huidige pandemie straft de politiek onze sportclubs een tweede keer. We hebben zelf enkele juridisch onderbouwde amendementen uitgewerkt om te vermijden dat het nieuwe wetsvoorstel de amateursport doodknijpt.”

Hij geeft een voorbeeld: "Een club met 400 jeugdspelers en 25 teams in competitie betaalt 90.000 euro aan vergoedingen aan de trainers. Die club zal volgend jaar 20.000 euro meer moeten betalen."

In coronatijden is het nochtans extra moeilijk om voldoende geld binnen te halen en dus zullen - om dezelfde kwaliteit te behouden - wellicht de lidgelden van de 1.4 miljoen aangesloten sporters moeten verhogen, vreest Umans. Er dreigt ook een leegstroom van kwalitatieve trainers en scheidsrechters bij de 18.000 sportclubs. Ook al omdat ze niet in het illegale betalingscircuit willen belanden.