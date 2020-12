Pidcock: "Ben volwassen geworden", Van der Poel: "Kan niet alles winnen"

"De voorbije jaren was ik een slechte starter, daar heb ik hard aan gewerkt. Als ik een goede eerste ronde kan rijden, zonder daar al in het rood te moeten, dan heb ik veel meer over aan de finish. Ik heb hard gewerkt en het loont

Van der Poel: "Heb een goede wedstrijd gereden, maar een iemand was beter"

Wie een teleurgestelde Van der Poel verwacht had aan de finish, kwam van een kale kermis thuis. "Ik ben wel tevreden. Natuurlijk pak ik liever 2 op 2, maar ik heb hier zeker vrede mee."

"Pidcock was heel erg sterk. Hij was vrij indrukwekkend, zeker op de loopstukken. Ik moest diep gaan om te volgen. Tweede was het hoogst haalbare." Wat gebeurde er precies bij dat ene fatale foutje? "Vooral de loopstrook daarvoor had pijn gedaan en dan maakte ik die fout."

"Gisteren had ik nooit het gevoel dat ik op de limiet reed, vandaag had ik heel vaak het gevoel dat het niet meer sneller mocht gaan toen ik in zijn wiel zat. Het was afzien en bijten. Hopelijk brengt het mij naar een betere vorm.”



"Ik heb een goede wedstrijd gereden, maar een iemand was beter. Ik kan niet altijd alles winnen. Over het algemeen ben ik wel heel tevreden over mijn eerste weekend in de cross. "