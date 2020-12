Pidcock gooit Van der Poel los en wint 1e klassementscross bij profs

Verslag van de Superprestige in Gavere bij de mannen

Podium ligt snel vast, Pidcock is beste man in de race

Eli Iserbyt was gisteren de grootste uitdager van Van der Poel en vond in Gavere een parcours naar zijn zin, maar na een dramatische start werd hij in de achtervolging geduwd. Zijn avontuur eindigde met een vierde plaats. Ook zijn ploegmaats kwamen niet in het stuk voor. Belgisch kampioen Sweeck kwam wel nog in beeld met een knalstart, maar viel letterlijk weg.

Wie was er wel op de afspraak? De wereldkampioen, Toon Aerts en Thomas Pidcock. De Brit danste door de modder in de openingsfase en alleen Van der Poel en Aerts konden volgen. Het podium lag al snel vast, alleen de volgorde was nog voer voor discussie.

Pidcock leek er halfweg de cross wat door te zakken, maar na wat relatieve rust gooide hij, samen met Van der Poel, Toon Aerts overboord. De Brit wachtte niet en zette de wereldkampioen onder druk. Op twee ronden van het einde ging Van der Poel daardoor in de fout. Hij moest even uit zijn pedalen en meer had Pidcock niet nodig.

Hij hield het hoofd koel en reed nog twee ronden solo naar zijn eerste klassementsoverwinning bij de profs. Van der Poel moest vrede nemen met plaats twee.