Snoeiharde kritiek bij zwalpend Dortmund: "Dit was een regelrechte ramp"

Coach Lucien Favre spaarde zijn spelers niet voor de camera's. "Het was een regelrechte ramp. Het was heel slecht", zei de Zwitser. "We konden het balbezit maar niet veroveren en hebben veel grote fouten gemaakt. Dat valt moeilijk uit te leggen."

"Als je niet goed bent in het veroveren van de bal, en dan heb ik het over het hele team, dan heb je een probleem. Stuttgart speelde goed, maar wij waren heel erg slecht."

"In de tweede helft krijgen we een dom doelpunt tegen en dat sloeg het hele team uit zijn lood. We waren nergens vandaag."