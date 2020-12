Mangala en Stuttgart geven Dortmund draai om de oren

Borussia Dortmund heeft in de Bundesliga een stevige thuisnederlaag geleden. Middenmoter VfB Stuttgart smeerde Dortmund maar liefst 5 doelpunten aan. Belofte-international Mangala deelde 2 assists uit. Bij Dortmund was Axel Witsel de enige Belg tussen de lijnen.

Zonder Hazard, Meunier en Haaland

In een leeg Signal Iduna Park moest Witsel de Belgische eer alleen hooghouden bij Dortmund. Thorgan Hazard ontbrak met een spierblessure, net als Meunier. Ook superster Haaland stond niet op het wedstrijdblad. De thuisploeg had het aanvankelijk niet onder de markt tegen de promovendus. Net op het moment dat ze de controle leken over te nemen, kwamen de bezoekers op voorsprong. Wamangituka, de man in vorm bij Stuttgart, zette de 0-1 vanaf de stip op het bord. Daarna bleef Stuttgart de betere ploeg, al ging het de hele tijd goed op en neer. Klimowicz had de score moeten verdubbelen, maar iets voor rust ontbond dan plots Reyna zijn duivels. De 18-jarige Amerikaan werd diep gestuurd en werkte de 1-1 subtiel met buitenkant rechts in het net.



De bezoekers, die nog maar twee keer verloren dit seizoen, verdienden beter en kregen dat ook in de tweede helft. Na dom balverlies bediende Stuttgart-Belg Mangala Wamangituka, die de 1-2 rustig binnenwerkte.

10 dolle minuten

Daarna ging het plots heel snel. Op het uur wandelde Förster mooi tussen de linies en werkte de bal secuur in doel. Nauwelijks twee minuten later leverde Bellingham zomaar in en krulde Coulibaly de bal enig mooi in de verste hoek. Tussendoor had Klomwicz ook al op de paal getrapt.



Vernedering compleet

Zo was de wedstrijd helemaal gespeeld. Dortmund, dat zonder Haaland wat op zoek lijkt naar zichzelf de jongste weken, probeerde vooral te vermijden dat de blamage niet nog groter werd. Ze behielden het balbezit, maar liepen nog een paar keer op een scherpe counter van de bezoekers.

In de slotminuut pikte de pijlsnelle invaller Gonzàlez dan ook nog zijn goaltje mee, goed voor de loodzware 1-5-eindstand. Voor Dortmund is dit al de derde thuisnederlaag op rij. Het was bovendien van 2009 geleden dat Dortmund nog eens 5 doelpunten had moeten incasseren in Bundesliga. Met deze nederlaag erbij pakt Dortmund een schamele 4 op 15. Bayern kan de kloof straks uitdiepen tot 7 punten. Stuttgart schuift dankzij deze driepunter op naar de zesde plek en mengt zich zo stilaan in de strijd om de Europese plaatsen.

