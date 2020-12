Italiaanse ex-wereldkampioenen dragen kist op uitvaart Paolo Rossi

De kist werd gedragen door Marco Tardelli, Antonio Cabrini, Alessandro Altobelli, Fulvio Collovati, Lele Orialli, Giancarlo Antognoni. Allen maakten zij deel uit van de Italiaanse selectie die in 1982 de wereldtitel veroverde in Spanje. Rossi werd met 6 doelpunten topschutter in datzelfde tornooi.



Ook in de finale tegen West-Duitsland vond Rossi de weg naar de goal, wat hem in een klap tot een icoon van het Italiaanse voetbal maakte. Dat jaar kreeg de spits ook de Gouden Bal. Na zijn voetbalcarrière was Rossi aan de slag als commentator bij de Italiaanse omroep RAI.



Gisteren was er ook al een afscheidsplechtigheid in het stadion van voetbalclub Vicenza, waarmee Rossi in 1977 de promotie afdwong naar de Serie A. Daarna kwam hij ook nog uit voor Perugia, Juventus, AC Milan en Hellas Verona.