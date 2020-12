Maradona, Meganck en Kobe Bryant: deze sportfiguren verlieten ons in 2020

VIDEO: Van deze sporters namen we dit jaar afscheid

Voetbal

Op veel jongere leeftijd overleed ex-Genk-speler Anele Ngcongca (33) . De Zuid-Afrikaan kwam in eigen land om in een auto-ongeluk.

Bijna wereldkampioen werd Robbie Rensenbrink (72) , ware het niet dat hij in 1978 in de slotfase van de WK-finale het doelpunt van de zege op de paal schoot. Rensenbrinks naam zal voor altijd verbonden blijven met Anderlecht, waar hij nog altijd geldt als een van de grootste spelers die het paars-witte tenue heeft gedragen. Ook Wim Suurbier (75) , die net als Rensenbrink 2 WK-finales verloor, overleed dit jaar.

Nog een voormalige wereldkampioen die ons verliet in 2020 is Jack Charlton (85) . Hij mocht, een beetje in de schaduw van zijn broer Bobby, de trofee omhoog steken in 1966. Van diezelfde ploeg overleed ook de onverschrokken stopper Nobby Stiles (78) , ook bekend omdat hij maar 2 tanden in zijn mond had.

Maradona leidde Argentinië naar de wereldtitel in 1986, vier jaar nadat Paolo Rossi (64) nagenoeg hetzelfde had gedaan met Italië. Rossi kroonde zich tot topschutter van dat WK.

De grootste naam waarvan de voetbalwereld afscheid moest nemen, is uiteraard DIego Maradona (60) , die amper een paar dagen na zijn verjaardag overleed. In Argentinië werden 3 dagen van nationale rouw afgekondigd na de dood van de geniale dribbelaar.

Wielrennen

Jarenlang was André Meganck (72) een van de invloedrijkste figuren in de Vlaamse en zelfs internationale wielerwereld. Zijn biografie kreeg de titel Meesterfixer en dat was Meganck ten voeten uit: als er iets geregeld moest worden voor de openbare omroep - maar ook daarbuiten - dan kon je altijd bij hem terecht.

Nog in maart ging er een schok door de wielerwereld bij de dood van Nicolas Portal (41). De Fransman moest door hartritmestoornissen zijn eigen wielercarrière vroegtijdig stopzetten, maar als ploegleider bij Ineos had hij zich ontpopt tot een cruciale en erg geliefde factor in het succes van de ploeg.

De kleurrijke Roger Decock (93) is ons dit jaar ook ontvallen. Decock was lange tijd de oudste levende winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Hij won die koers in 1952 in hondse omstandigheden. Een editie waar hij, zoals over alles, graag op sappige manier over vertelde.