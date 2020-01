"Basketbalicoon Kobe Bryant komt om het leven in helikoptercrash"

Het nieuws is als eerste de wereld ingestuurd door de entertainmentwebsite TMZ. Daar lezen we dat Kobe Bryant met een privéhelikopter is neergestort in Calabasas in Californië. Ook de Amerikaanse sportzender ESPN meldt nu dat hij overleden is.

De politie van de Amerikaanse staat wil het nieuws nog niet helemaal bevestigen. Wel dat er 5 mensen om het leven zijn gekomen, namen maakt de politie nog niet bekend.

De crash vond plaats om 10.01u plaatselijke tijd. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen, maar overlevenden waren er niet.

(later meer)