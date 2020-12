Lewis Hamilton keert terug naar Formule 1 in wel zeer opvallende outfit

Een positieve coronatest zorgde er vorige week voor dat Hamilton voor het eerst sinds zijn debuut in de Formule 1 (in 2007) een wedstrijd moest missen. De Brit gaf aan dat zijn besmetting voor een zeer moeilijke week had gezorgd, maar dat lijkt nu volledig voorbij.

Bij zijn aankomst op het circuit van Yas Marina liet de wereldkampioen zich gewillig fotograferen in een wel zeer opvallende zwart-witte outfit, inclusief mondmasker en bijpassend hoedje.

Hamilton is al zeker van de wereldtitel. In Abu Dhabi kan hij op zoek gaan naar zijn 12e overwinning van het seizoen. Op dat circuit won de Brit al 5 keer.