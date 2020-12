Kris Meertens over BeNe Liga: "Wordt wennen, maar moeten het een kans geven"

"De competitieformule heb ik wel een aantal keer moeten bestuderen, die is een beetje ingewikkeld. Maar goed, dat heb je altijd met iets nieuws. Eerst is het wat wennen en daarna blijkt het wel vaak mee te vallen. We moeten het een paar jaar de kans geven en dan kan er misschien iets moois uitkomen."

De plannen voor een BeNe Liga bestonden al jaren, weet Kris Meertens. "Maar de laatste jaren is er echt werk van gemaakt en is alles in een stroomversnelling gekomen, ook wel een beetje van moeten. De Belgische competitie was toch wat aan het doodbloeden. Er moest iets gebeuren."

"De tv-rechten zullen geen vetpot zijn"

"Momenteel ligt het niveau in Nederland lager, dat moeten we durven te zeggen. Maar na een aantal jaar kunnen die clubs ook groeien en dan hebben we binnen een paar jaar misschien een stevige competitie", gaat Kris Meertens voort.

"De verdere verplaatsingen? Voor clubs als Antwerp of Oostende zal dat weinig verschil maken, maar voor de rest wordt dat toch een beetje rekenen op financieel vlak. Ik verwacht ook niet dat de supporters mee de verplaatsing zullen maken naar pakweg Friesland."

"Maar het is wel leuk dat we eens wat verschillende clubs zullen te zien krijgen bij thuiswedstrijden en dat het niet 2x per seizoen dezelfde club is die op bezoek komt. Die formule was uitgemolken en de BeNe Liga is voorlopig het beste alternatief."

De tv-rechten tenslotte, mogen de clubs daar iets van verwachten? "Dat zullen geen vetpotten zijn", denkt Meertens. "Tv-rechten in het basketbal zullen nooit in de buurt komen van voetbal. Maar misschien kunnen de clubs er over een aantal jaar wel wat aan verdienen en zitten de zalen wat voller dan nu."