Christian Benteke komt boven water: "Nu moet hij de lijn doortrekken"

Afgelopen weekend mocht Christian Benteke plots in de basis starten voor Crystal Palace en de Belgische spits bedankte voor het vertrouwen met 2 goals in de ruime zege tegen West Bromwich Albion.

"Ik zou denken dat hij veel lof heeft gekregen voor zijn prestatie", zegt zijn coach Roy Hodgson. "En hij heeft niet alleen twee keer gescoord, ook de andere aspecten van zijn spel waren goed."

Benteke stond pas voor het eerst dit seizoen in de basis. "Christian heeft lang moeten wachten op zijn kans. Hij heeft veel op de bank moeten zitten en kon niet tonen wat hij kan. Maar hij heeft veel geduld getoond en hij is nooit gestopt met hard te werken. Daarvoor krijgt hij alle eer."

"Tegen West Bromwich was hij weer de speler die Crystal Palace is gaan halen bij Liverpool. Hij heeft iedereen getoond: "Ik ben nog altijd Christian Benteke en ik heb niets van mijn kwaliteiten verloren. Je kunt nog altijd op me rekenen."

Benteke krijgt dus lof van zijn trainer, maar die heeft ook een duidelijke boodschap. "Nu moet Christian deze lijn doortrekken. Ik kan praten over een speler die uitgeblonken heeft, maar dat moet hij ook in de komende matchen doen. Dat is de echte test: regelmaat in prestaties."