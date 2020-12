BeNe Liga basketbal is vanaf volgend seizoen een feit

Aan Belgische kant stemden 9 van de 10 clubs in met het voorstel, 1 club onthield zich. Aan Nederlandse kant stemden alle 12 clubs in met het voorstel.

De winnaars van deze series nemen het uit en thuis op tegen de nationale kampioenen. Daarna strijden de twee overgebleven clubs in een thuis- en een uitwedstrijd om de BeNe Liga-titel.

De clubs uit de Silver Group die zich niet plaatsen voor de nationale play-offs, gaan van start met de BeNe Liga play-offs. In elke ronde stromen de verliezende teams van de nationale play-offs in.

De play-offs bestaan ook uit een nationaal gedeelte. De beste twee Belgische clubs plaatsen zich voor de halve finale van de Belgische play-offs. De drie overige Belgische ploegen uit de Golden Group strijden met de beste Belgische ploeg uit de Silver Group voor een plaats in de halve finale van de play-offs. Deze play-offsreeks levert dus een nationale kampioen op.

Het seizoen begint met twee nationale competities waarin alle teams een gelijk aantal wedstrijden spelen. De beste vijf teams van elk land komen samen in een Golden Group. De Belgische clubs spelen zowel thuis als uit tegen de Nederlandse clubs. De ploegen die niet tot de top 5 behoren, komen samen in de Silver Group en spelen eveneens 10 wedstrijden.

Vanaf het seizoen 2021-2022 zal onze basketbalcompetitie er dus anders uitzien dan de voorbije jaren. Tien Belgische en tien Nederlandse profclubs zullen samen in één competitie spelen: de BeNe Liga.

"Dit zal leiden tot groei van basketbalsport"

"We schrijven sportgeschiedenis in de Lage landen door de creatie van een hoogwaardige grensoverschrijdende competitie, met een potentiële afzetmarkt van 28,5 miljoen inwoners", zegt Pro Basketball League-voorzitter Arthur Goethals.

"Dit zal ongetwijfeld leiden tot de groei van de basketbalsport en onze clubs in de beide landen. Deze nieuwe competitie moet ook sportief een verhoogde attractiviteit creëren opdat nationale talenten er graag in blijven vertoeven. Ik wens alle mensen die tot nu toe al bijgedragen hebben binnen de werkgroepen te bedanken voor alle geleverde inspanningen."

Ook Wim Van de Keere, general manager Pro Basketball League, verwacht veel van de Belgisch-Nederlandse samenwerking. "Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het basketbal op het hoogste niveau in België en Nederland", zegt hij.

"De komende maanden zullen we alles in het werk stellen om dit ambitieuze project verder te implementeren op weg naar de start van het seizoen 2021/22 en de sport in beide landen een nieuw elan te geven."