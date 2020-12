WK veldrijden in Oostende krijgt definitief groen licht (zonder publiek)

"Ik heb lang niet meer geloofd in het WK, maar sinds enkele dagen is dat wel aan het veranderen", zei bondscoach Sven Vanthourenhout eind november nog in onze podcast De Tribune.

De WK-organisatie heeft nu inderdaad een akkoord gevonden met de Internationale Wielerunie (UCI), Belgian Cycling, de Vlaamse overheid en de Stad Oostende.

"Alle betrokken partijen doen een extra inspanning", klinkt het bij de organisatie in een persbericht. "Zo kan de wereldtop van het internationale veldrijden eind januari naar Oostende afzakken. Het WK zal door de vele liefhebbers wereldwijd live te volgen zijn van thuis uit."

"Het is niet te omschrijven hoe het voelde om naar deze beslissing toe te werken", vulde organisator Rik Debeaussaert aan. "We zijn er altijd in blijven geloven en hadden alle verschillende scenario's onderzocht."

"We zijn dan ook zeer trots dat al het harde werk de laatste weken, maanden en jaren eindelijk tot een beslissing heeft geleid. Nu kijken we enkel nog vooruit en tellen we de dagen af tot het spektakel."