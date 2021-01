Philippe Gilbert over zijn toekomst: "Bondscoach? Ik zou geen neen zeggen"

In zijn gesprek met Ruben Van Gucht krijgt Gilbert een foto van zijn eerste profjaar (2003) onder zijn neus geduwd.

"Nu zijn er renners als Remco Evenepoel die snel de overstap maken, maar toen zeiden ze over mij ook dat het nog te vroeg was en dat ik niet klaar was. Maar ik kon bij de beloften niets meer leren. Mijn slechtste resultaat was een 5e plaats."

Heeft Gilbert in al die jaren als prof zijn eigen verwachtingen overtroffen? "Zeker. Na mijn eerste kennismaking met Luik-Bastenaken-Luik dacht ik bijvoorbeeld: vergeet het, dit lukt nooit", lacht hij. Gilbert won de klassieker in 2011.

"Ik fiets ook nog altijd even graag. Hier op training in Monaco probeer ik dan bijvoorbeeld zo snel mogelijk te dalen, ik neem de bochten met een snelheid van 70 kilometer per uur. Daar krijg ik een kick van. Je moet een beetje zot blijven, anders is het gedaan. De gretigheid is er nog. Als ik weet dat er op training na 60 kilometer een sprint is, dan heb ik stress en wil ik echt winnen."

"Het leven uit een koffer? Ook dat ben ik niet beu. Dat is een kwestie van organisatie. Mijn koffer staat altijd klaar. Ze kunnen mij bellen en ik ben klaar."