Gilbert: "Na mijn val was het geruststellend dat ik nog een contract had"

Is Gilbert nog blij met zijn overstap van Deceuninck-Quick Step naar Lotto-Soudal? "Ik wou de zekerheid van een langdurig contract. Dat kon niet bij Patrick Lefevere. Ik wou twee jaar blijven, maar dat zag hij niet zitten. Dan was het snel gedaan. Sommige mensen zeggen dat hij nu spijt heeft van die keuze, maar dat geloof ik niet. Hij heeft altijd schrik voor het jaar te veel."

"Na 4 uur was mijn Tour voorbij, maar het leven gaat voort. Ik heb elke dag naar de Tour gekeken. Het was een geruststelling dat ik nog een contract had bij Lotto-Soudal. Ik mocht mijn tijd nemen en naar 2021 kijken. Dat is de beste situatie na zo'n val."

5 op 10. Dat zijn de cijfers die Gilbert aan zijn jaar zou geven. "Ik heb nooit op 100 procent kunnen koersen. Ik kwam net in vorm en door mijn val in de Tour was alles plots gedaan. Ik heb niets kunnen bewijzen."

Gilbert is nu 38 maar hij gelooft dat hij zich volgend seizoen toch nog kan meten met de jonge garde. "Ze koersen heel open. Ik had liever vroeger ook zulke renners in het peloton gehad. Ik moest koersen tegen renners die niet wilden rijden. Nu gaan ze al op 60 kilometer van de meet aan. Ze denken niet te veel na."

"Als ik 100 procent was, had ik mee kunnen zitten op het WK"

Gilbert pakte al een keer de regenboogtrui, zit een tweede er nog in? "Dit jaar had ik graag meegereden. Op papier was het een mooi parcours en als ik 100 procent was, dan was het zeker mogelijk om mee te zijn. Maar of ik had kunnen winnen, dat kan je niet zeggen."

"We hebben goed gepraat over het WK en RIk Verbrugghe en ik waren het eens om niet te gaan. Ik vond mezelf niet sterk genoeg, zelfs niet om de ploeg te helpen. Ik wou niet na 180 kilometer moeten lossen. Ik wou mijn plaats afstaan. Als ik ga koersen is het om iets te betekenen. "

"Het WK in eigen land wordt lastig, het wordt koersen op Vlaamse wijze, altijd op en af, links en rechts, ... We hebben heel veel sterke renners en de nieuwe bondscoach zal keuzes moeten maken. Jasper Stuyven zal bijvoorbeeld niet zoals dit jaar voor Van Aert willen rijden. Iedereen zal denken dat het parcours hem ligt. We kunnen meteen drie, vier of vijf namen vinden voor dat parcours."

Gilbert heeft vertrouwen in de nieuwe bondscoach. "Sven Vanthourenhout is heel goed en communicatief sterk. Hij staat dicht bij de renners. Bij Verbrugghe was dat anders. Hij vond het niet echt nodig om veel te overleggen met de renners. Maar goed, hij heeft ook resultaten gehaald."

Is het geen nadeel dat Vanthourenhout weinig ervaring heeft op de weg? "Hij heeft wel ervaring. Hij heeft bij Quick Step gereden en hij was een van de eerste crossers die een resultaat kon rijden op de weg. Hij weet waarover hij spreekt en hij volgt alles van heel dichtbij. Ik heb er vertrouwen in."