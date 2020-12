Lemmelijn wint Europees kampioenschap indoorroeien bij de senioren

Ward Lemmelijn stapelde de voorbije jaren al de titels op bij de jeugd en nu won hij dus de Europese kwalificatiewedstrijd voor het WK bij de senioren, wat ook als EK door het leven ging.

Het Britse indoorkampioenschap werd opengesteld voor alle Europese roeiers. Door corona moesten de roeiers de wedstrijd in hun eigen kot afwerken, op hun eigen ergometer dus.

De 23-jarige Lemmelijn was voorzichtig gestart en lag na 500 meter pas op de 5e plaats. Halverwege was hij al opgeschoven naar plek 2 en in het tweede deel roeide hij ver van de concurrentie weg. Hij finishte uiteindelijk met een voorsprong van bijna 5 seconden op de Pool Zablocki. 5'47"6 is bovendien een Belgisch record.

Met zijn zege verovert Lemmelijn, die pas in 2017 het voetbal ruilde voor het roeien, een van de twee Europese tickets voor het WK. Dat vindt van 23 tot 27 februari plaats.