Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez ondergaat 3e operatie van 8 uur

"Omdat de genezing van het opperbeen traag gaat, is een nieuwe ingreep uitgevoerd", deelt Marquez' team Repsol Honda mee. Bij de operatie in een ziekenhuis in Madrid werd een metalen plaat verwijderd en een nieuwe bevestigd. Ook werd een stukje bottransplantaat gebruikt. De operatie duurde liefst 8 uur en verliep probleemloos.

De 27-jarige Spanjaard is 8-voudig wereldkampioen. Hij won het WK 125 cc in 2010, het WK Moto2 in 2012 en sinds zijn debuut in de MotoGP was hij alleen in 2015 niet 's werelds beste.

Dit jaar grijpt hij er dus ook naast, nadat hij zich op 19 juli tijdens de eerste GP van het WK 2020 in Spanje geblesseerd had. Twee dagen later ging hij onder het mes.

Marquez wilde graag een week later - op 26 juli - starten in de 2e GP van het seizoen, maar dat mislukte. De plaat om het opperbeen vast te zetten, raakte los bij die inspanning met een huiselijk ongeval erbij, waardoor hij begin augustus een 2e keer geopereerd werd.

Begin november gaf Repsol Honda mee dat zijn kampioen in 2020 niet meer zou racen.