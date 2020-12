Hyundai gunt jonge Belg Gregoire Munster kans in WRC: "Een geweldige kans"

Grégorie Munster heeft de Belgische en Luxemburgse nationaliteit en toont al enkele jaren zijn talent. Afgelopen weekend werd hij nog vice-Europees kampioen rally bij de junioren en zijn talent is niet onopgemerkt gebleven.

De 21-jarige Munster mag in en rond het bekende circuit van Monza met een Hyundai van het Red and Grey team rijden. "Dit is een geweldige kans die ik krijg", reageerde Munster.

"Ik word bovendien helemaal uit mijn comfortzone getrokken. Alles is anders: het team, de wagen, de ingenieurs, de mecaniciens. Het is een geweldige kans om ervaring op te doen."

Grote uitspraken doet Munster niet. "Dat is een moeilijk omdat ik hier geen kampioenschap te verdedigen heb. De concurrentie is sterk en het rijden zal anders zijn."

"Het voorbije seizoen probeerde ik snelheid en ervaring altijd te koppelen. Wel, ik ga dat hier ook proberen doen. Me laten opmerken met goede tijden en mijn snelheid op asfalt tonen."